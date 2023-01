Roma, Gualtieri: fiaccolata, applausi a stazione Carabinieri

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 19:41

Don Coluccia: piccoli passi per il cambiamento

Roma, 11 gen. (askanews) – La fiaccolata per la legalità sfila di fronte alla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca, si ferma e dalle diverse centinaia di presenti scoppia un lungo applauso. “La mancanza di rispetto nei confronti delle forze dell’ordine non è mai giustificata. Ma oggi con questa fiaccolata cominciamo a mettere in pratica le tre ‘p’: pochi piccoli passi che portano al cambiamento”, sottolinea al megafono don Antonio Coluccia, il parroco di San Basilio che guida con il megafono le letture che accompagnano la fiaccolata. Di fronte alla targa della stazione dei Carabinieri, al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si fermano ad ascoltare le testimonianze dei rappresentanti delle forze dell’ordine, il prefetto e il questore di Roma Tiziana Ronzio, dell’associazione Tor più bella, il presidente del VI Municipio Nicola Franco, il questore di Roma Carmine Belfiore, il prefetto Bruno Frattasi, la vicesindaco Monica Lucarelli delegata alla sicurezza, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.