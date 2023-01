Il Papa durante l’udienza generale cita tre volte Benedetto XVI

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 09:56

"Ci stimoli a fede basata su verità Vangelo"

Città del Vaticano, 11 gen. (askanews) – Papa Francesco ha citato per ben tre volte Papa Benedetto XVI nel corso dell’Udienza generale nell’Aula Paolo VI in Vaticano.Dopo averlo citato, infatti, nel corso della sua catechesi dedicata al tema dello “zelo apostolico”, Francesco ha fatto lo stesso salutando i pellegrini di lingua tedesca e polacca.“Come ci ha insegnato Papa Benedetto XVI, vi invito a guardare con fiducia a Gesù Cristo, il Salvatore. Così possiamo sperimentare come l’Apostolo Matteo l’amore e la misericordia del Signore”, ha detto il Papa rivolgendosi ai gruppi provenienti dalla Germania.Poi ai fedeli polacchi ha detto: “Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona, l’insegnamento e l’esempio del Papa Emerito Benedetto XVI. La sua fede vi stimoli nella crescita spirituale, basata sulla verità del Vangelo e sull’amore fraterno, testimoniati in famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella vita sociale”.Gci/Int13