Come ragioneremo oggi se Aristotele fosse stato una “lei”?

Mercoledì 11 gennaio 2023 - 11:49

Evento a Padova venerdì per la 'Giornata Mondiale della Logica'

Padova, 11 gen. (askanews) – Venerdì il Cantiere delle Donne, gruppo Facebook che conta circa sette mila iscritte, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Logica e Applicazioni e l’International Council for Philosophy and Human Sciences di Unesco, partecipa ai festeggiamenti della Giornata Internazionale della Logica (14 gennaio) con l’evento pubblico La logica delle donne. Come ragioneremmo oggi se Aristotele fosse stato una “lei”? (ore 18.00 Sala Anziani, Palazzo Moroni, Padova). Silvia Pittarello, esperta in comunicazione scientifica e vice presidente del Cantiere, porrà la domanda a Roberta Ravenni, neurologa, a Tamara Rinaldi, docente di Matematica al Liceo Artistico “Selvatico” di Padova, a Sara Caviola, ricercatrice al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova e a Giovanni Sambin studioso senior di Logica Matematica, Università di Padova. La logica, e cioè la disciplina che studia le leggi del pensiero e le forme del ragionamento corretto, da Aristotele ad oggi ha fatto tantissima strada e, ad esempio, non si parla più di una “sola” logica, ma di “tante” logiche: accanto alla logica classica (più o meno quella aristotelica), c’è quella intuizionistica, quella paraconsistente, la lineare, la logica dell’incertezza e della vaghezza, etc. ognuna diversa dall’altra perché diverso è il concetto di verità sottostante. Con così tante logiche è, dunque, lecito chiedersi come funziona la logica femminile e se ha senso parlare di “logica di genere”. Sambin sostiene che seguendo la loro logica, secondo regole riconosciute, ben fondate e codificate, le donne oggi sarebbero forse più rilassate nell’affrontare, in generale, le discipline STEM che sono ancora considerate più maschili che femminili.(Segue)