Liguria sferzata dal vento: raffiche fino a 133 km/h

Martedì 10 gennaio 2023 - 12:39

Confermato l'avviso meteorologico per burrasca forte

Genova, 10 gen. (askanews) – In Liguria questa mattina si sono registrate raffiche di vento fino ad oltre 133 km all’ora. L’Arpal ha confermato per la giornata di oggi l’avviso meteorologico per venti di burrasca forte settentrionali per la fascia costiera del centro-levante della Liguria.Nelle ultime ore, intanto, molte stazioni della rete regionale Omirl hanno segnato raffiche superiori ai 100 km all’ora: a Casoni di Suvero il vento ha toccato i 133.2 km/h, al Lago di Giacopiane i 113.8 km/h, al porto di Arenzano i 112.3 km/h, sul Monte Pennello i 109.4 km/h e a Poggio Fearza i 108.7 km/h. A Genova, invece, è stata segnalata una raffica di 80.3 km/h nella zona del Castellaccio, mentre al Porto Antico il vento ha toccato i 73.8 km/h.