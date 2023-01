Abruzzo, in Consiglio regionale Sospiri fa bilancio di attività

Martedì 10 gennaio 2023 - 13:47

"Quest'organo è l'eccellenza della regione"

Xab, 10 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri ha tracciato il bilancio di un anno di attività legislativa e politica dell’Ente. “Non siamo in esercizio provvisorio – ha detti Sospiri – ma siamo in una ordinaria gestione provvisoria di un bilancio approvato nei tempi corretti. Come consuetudine la norma finanziaria va in pubblicazione nella seconda metà del mese di gennaio. Nessuna novità, quindi, in quanto si tratta di documenti di grande complessità”.“Voglio sottolineare che il Consiglio regionale sostiene i Comuni dell’Abruzzo come accade nelle altre regioni evolute d’Italia. Dopo aver finanziato le partite strategiche necessarie e obbligatorie, è corretto restituire le risorse provenienti dall’extragettito a quelle comunità locali che con le loro tasse ce le hanno consegnate”, ha detto.Il presidente ha inoltre ribadito la correttezza e la disponibilità di tutta l’Assise regionale, “grazie a un ritrovato confronto con le opposizioni proprio in fase di approvazione del Bilancio”. “Il Consiglio regionale, che ho l’onere di presiedere – ha continuato Sospiri – è l’eccellenza della regione e ha contribuito a mettere in regola tutti gli atti contabili di Regione Abruzzo”.Presente all’incontro anche il vicepresidente Roberto Santangelo, il consigliere segretario Sabrina Bocchino, i presidenti delle Commissioni, consiglieri di maggioranza e opposizione, le autorità indipendenti e i vertici della struttura amministrativa e di quella legislativa del Consiglio.(Segue)