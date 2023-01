Sanità, alla Toscana 10 milioni del Pnrr per progetti di ricerca

Lunedì 9 gennaio 2023 - 13:08

Bezzini: "siamo chiamati a contributo di grande importanza"

Firenze, 9 gen. (askanews) – Arrivano in Toscana oltre 10 milioni di euro, nell’ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), destinati a finanziare progetti di ricerca in sanità. Si è infatti chiuso l’Avviso pubblico emesso dal Ministero della salute nell’aprile scorso e sono 11 i progetti presentati dalla Regione Toscana che sono stati ammessi a finanziamento. I progetti saranno attuati da Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in partenariato con altre Aziende sanitarie e Enti di ricerca italiani e spetterà adesso al Settore ricerca e investimenti della Regione Toscana perfezionare gli atti necessari per avviare il lavoro di ricerca e realizzazione dei progetti, stipulando, in particolare, le convenzioni con Ministero e Enti capofila della ricerca.“La salute – sottolinea l’assessore alla sanità Simone Bezzini – è una delle missioni del Pnrr. L’obiettivo è quello di concorrere al miglioramento del Sistema sanitario nazionale, in termini di strutture, presenza sul territorio, efficacia delle cure. In questo senso, è essenziale l’attività di ricerca e la Toscana grazie alla qualità del suo tessuto medico-scientifico è chiamata a dare un contributo di grande importanza”.