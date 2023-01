Il Vaticano ha riaperto l’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Lunedì 9 gennaio 2023 - 18:13

Nuovo fascicolo al vaglio della giustizia vaticana. Sul caso ci sono anche le rivelazioni del libro di Mons. Georg

Roma, 9 gen. (askanews) – La giustizia Vaticana ha avviato un nuovo fascicolo di indagine in merito al caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel giugno 1983.Secondo quanto si apprende, l'inziativa del Promotore di giustizia, Alessandro Diddi è stata motivata dalle istanze presentate nei mesi scorsi dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.Potrebbero essere ascoltati alcuni testi segnalati e riesaminati documenti messi al vaglio degli inquirenti vaticani.E nel libro che sta facendo scalpore "Nient'altro che la verità" di monsignor Georg Gaenswein scritto con il giornalista Saverio Gaeta (edizioni Piemme) c'è anche il "mistero di Emanuela Orlandi". "Io non ho mai compilato alcunché sul caso Orlandi – scrive il segretario personale di Benedetto XVI nel volume di oltre 300 pagine e che sarà pubblicato il 32 gennaio – per cui questo fantomatico dossier non è mai stato reso noto unicamente perché non esiste"."Ovviamente, nel contesto del Vatileaks – prosegue l'arcivescovo tedesco – non poteva mancare l'aggancio con la terribile vicenda del sequestro di Emanuela Orlandi, che da decenni riemerge periodicamente sulla stampa, con rivelazioni più o meno attendibili e significative".Conclude mons, Gaenswein: "Le dichiarazioni di padre Lombardi rappresentarono la ricostruzione più autorevole sulla quale basare qualsiasi presa di posizione: 'La sostanza della questione è che purtroppo non si ebbe in Vaticano alcun elemento concreto utile per la soluzione del caso da fornire agli inquirenti'".