Arriva il freddo

Domenica 8 gennaio 2023 - 12:45

L'aria fredda raggiungerà il Centro-Sud martedì

Roma, 8 gen. (askanews) – Dopo un lungo dominio dell’alta pressione, durato per tutto il periodo delle festività, si conferma da oggi un cambio della circolazione. Un’attiva perturbazione atlantica (la n. 2 di gennaio) ha già raggiunto le regioni di Nord-Ovest ed entro domani attraverserà anche il resto dell’Italia.Il suo passaggio – affermano i meteorologi Meteo Expert – è accompagnato anche da un significativo rinforzo dei venti, dal ritorno della neve sulle Alpi a quote per lo più oltre i 1200 metri e da piogge localmente abbondanti nell’estremo Nord-Est, lungo il Tirreno e in Sardegna. Nell’isola e sulle regioni tirreniche sono attesi anche dei temporali. Il clima rimarrà inizialmente mite per effetto di intensi e tiepidi venti di Libeccio, sostituiti poi, dopo il passaggio del fronte, da venti più freddi di Maestrale.Il conseguente calo termico sarà evidente da martedì in generale nelle temperature minime, ma anche nelle massime soprattutto al Centro-Sud dove temporaneamente si riporteranno su valori più in linea con le medie stagionali. Martedì ancora condizioni di instabilità sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, mentre migliora con ampie schiarite nel resto d’Italia. Un’altra perturbazione, dagli effetti più scarsi e non ancora ben definiti, potrebbe transitare rapidamente tra la fine di mercoledì e giovedì.Orm/Int2