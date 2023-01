Crociere, 2 navi Msc partono da Genova per giro mondo simultaneo

Giovedì 5 gennaio 2023 - 14:10

Per la prima volta nel panorama crocieristico internazionale

Genova, 5 gen. (askanews) – Per la prima volta due navi da crociera partono in contemporanea per un giro del mondo del mondo lungo 4 mesi alla scoperta di 50 tra le più belle destinazioni del pianeta. Protagoniste di questo record sono Msc Poesia e Msc Magnifica, che salperanno oggi dal porto di Genova. Per celebrare questa prima assoluta nel panorama crocieristico internazionale è stata organizzata una cerimonia a bordo di Msc Magnifica.Aperta da uno spettacolo di 33 sbandieratori che si sono esibiti con i vessilli dei principali Paesi toccati dalle due navi, la cerimonia ha visto la presenza in video collegamento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di Augusto Sartori e Francesca Corso, rispettivamente assessore al Turismo della Regione Liguria e assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova, dei vertici di Spediporto, di rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane, degli ormeggiatori, di Assarmatori e di Federlogistica.A bordo delle due navi da crociera, che effettueranno due viaggi simultanei ma con rotte diverse e prezzi a partire da 25 mila euro, sono attesi 5.000 ospiti. Una volta attraversato il Mar Mediterraneo, con soste a Marsiglia e Barcellona, le navi si separeranno nell’Oceano Atlantico.Msc Magnifica in 117 giorni effettuerà 43 soste. Circumnavigherà il Sud America, attraverserà l’Oceano Pacifico del Sud e proseguirà verso l’Oceano Indiano, il Mar Arabico e il Mar Rosso, per poi tornare nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Msc Poesia, invece, in 119 giorni toccherà 53 porti. Attraverserà il Canale di Panama e viaggerà lungo la costa occidentale dell’America centrale e del Nord America, proseguendo poi per l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano, prima di tornare nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.La stessa nave sarà protagonista anche della World Cruise 2024, che partirà sempre da Genova il 5 gennaio del prossimo anno e toccherà 52 destinazioni in 30 nazioni diverse. Nel giro del mondo del 2024 Msc Poesia porterà gli ospiti ad esplorare anche l’Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus.