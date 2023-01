Nel 2022 più di 220mila visitatori a Museo ferroviario Pietrarsa

Mercoledì 4 gennaio 2023 - 17:32

Incremento del 10% di presenze rispetto al record del 2019

Napoli, 4 gen. (askanews) – Con oltre 220mila visitatori e un incremento del 10% di presenze rispetto al record del 2019 quando, per la prima volta, si superò quota 200mila, si chiude il bilancio del 2022 del Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in provincia di Napoli. Due anni di pandemia hanno sensibilmente ridotto il numero dei visitatori nel polo museale della Fondazione Fs Italiane che però, una volta cessata l’emergenza sanitaria, hanno ripreso a partecipare con sempre maggiore assiduità alle tante iniziative organizzate negli ampi spazi del Museo. I padiglioni e i viali hanno ospitato serate musicali, convegni, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi culturali, laboratori creativi, attività e giochi dedicati ai più piccoli, mostre d’arte, sfilate di moda ed esposizioni, fino ai tradizionali Mercatini di Natale. Grazie a ciò, un sempre crescente numero di persone ha avuto modo di ammirare la bellezza di un sito che non solo conserva ed espone pezzi che raccontano la storia delle ferrovie, ma che è esso stesso parte integrante della storia del Paese e degli italiani. “E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione essere riusciti a ricreare le condizioni pre-pandemia per attrarre visitatori vecchi e nuovi, proponendo una serie di programmi sempre più articolati che fanno di Pietrarsa un luogo dinamico e aperto all’innovazione tecnologica proprio lì dove è possibile toccare con mano – in qualche caso nel vero senso della parola – reperti che rappresentano il simbolo del progresso”, ha detto Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs, all’indomani della lettura dei dati di bilancio. “Il nostro impegno è stato costante per mantenere alta l’attenzione verso il Museo e riportarlo al centro dell’interesse dei cittadini e dei turisti, specialmente stranieri, che anche nel 2022 sono accorsi numerosi. Il risultato ottenuto premia i nostri sforzi e rappresenta uno stimolo a migliorarci sempre più e a proiettarci verso nuovi importanti traguardi”, ha aggiunto Oreste Orvitti, direttore del Museo.