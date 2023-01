Comune Genova: rispettate regole per affidamenti “Tricapodanno”

Mercoledì 4 gennaio 2023 - 17:31

"Tutti gli atti sono pubblici e in trasparenza"

Genova, 4 gen. (askanews) – “Tutti gli atti sono pubblici e pubblicati in trasparenza. Negli affidamenti per l’erogazione di servizi è stata seguita la procedura negoziata, come definita all’articolo 3, comma 1, lettera uuu del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, il ricorso alla trattativa privata è previo esperimento di indagine di mercato, al fine di garantire la scelta nel rispetto non solo dei principi di buon andamento e imparzialità, ma anche di quelli di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni”. Lo afferma in una nota il Comune di Genova, commentando l’indagine della locale Procura sul “Tricapodanno”.“Si specifica inoltre – prosegue la nota del Comune – che il vigente regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi all’articolo 3, comma 1, fornisce un dettagliato elenco delle tipologie di beni e servizi che possono essere acquistati in economia” e “all’articolo 6, comma 6, precisa che l’affidamento diretto per servizi e fornitura in economia di importo inferiore a euro 40.000 è ammesso e che, in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a del Decreto legislativo n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a euro 139.000 fino al 30 giugno 2023 ai sensi del Decreto legge n. 77/2021. Infine – conclude la nota – l’amministrazione comunale conferma che c’è la piena collaborazione con gli inquirenti nello svolgimento delle indagini”.