Turista israeliana accoltellata a Termini, l’aggressore fermato a Milano

Martedì 3 gennaio 2023 - 19:46

Bloccato da carabiniere fuori servizio alla stazione. Piantedosi: non si sfugge a capillare controllo

Roma, 3 gen. (askanews) – L’aggressore della stazione Termini, Aleksander Mateusz Chomiak, è stato bloccato nel pomeriggio da un carabiniere fuori servizio alla Stazione Centrale di Milano. Il 25enne, identificato come l’uomo che ha accoltellato la turista israeliana, si era reso irreperibile subito dopo l’aggressione.Il carabiniere che lo ha fermato è un vice brigadiere del nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano, ha riconosciuto, bloccandolo, il 25enne polacco. Sono in corso ulteriori accertamenti presso la Caserma Montebello sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, dove è stato trasportato il fermato.L’attività è stata resa possibile grazie alla perfetta sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato che ha fornito – sin da subito – tutti gli elementi per l’identificazione.“Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando: “I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un’aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile, ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati”.Nes/Int14