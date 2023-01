Pitti, Collezione bpd FW23: stile contemporaneo tutto da scoprire

Martedì 3 gennaio 2023 - 12:29

Capi iconici appartenenti alla cultura militare

Roma, 3 gen. (askanews) – Per la stagione Fall/Winter 2023-24, il brand dell’azienda FGF Industry “bpd” punta tutto sulla contemporaneità, presentando capi iconici appartenenti alla cultura militare, must-have dei guardaroba più trendy.Una collezione raffinata e innovativa caratterizzata da capi in materiali sempre più leggeri e performanti: un vero e proprio mix tra stile e funzionalità.Accanto ai modelli dall’iconica trapunta rombo-diamond, che da sempre contraddistingue i capi del brand Veneto, troviamo alcune nuove proposte, come i capi in nylon liscio e nuovi pattern, come ad esempio quelle scozzesi o camouflage.bpd con i suoi capi è sempre attento alla sostenibilità, così da affiancare ai classici capispalla in piuma 90/10, anche nuovi modelli dalle imbottiture in piuma PRIMALOFT, ecologica e leggera, super calda e resistente.Una collezione di outdoor ultralight pratica e soprattutto sempre più versatile. I piumini bpd sono pensati infatti per essere indossati in ogni occasione e nelle svariate modalità: in moto o a passeggio per le vie del centro, perfetti come giacca ma anche come sottogiacca, grazie proprio alla sua leggerezza e spessore. Un bpd sa come regalare sempre comfort e calore non perdendo mai di vista lo stile più glamour.