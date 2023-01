Per il cardinale Schönborn “Ratzinger rimarrà tra i grandi come Sant’Agostino”

Martedì 3 gennaio 2023 - 07:36

"Un padre della Chiesa, aveva il dono dell'insegnamento"

Roma, 3 gen. (askanews) – “Io pongo Ratzinger-Benedetto XVI accanto ai grandi, come Dottore della Chiesa, Padre della Chiesa.Nella mia biblioteca ho messo le opere di papa Benedetto accanto alle opere di Sant’Agostino”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il cardinale teologo Christoph Schönborn, 77 anni, arcivescovo di Vienna, nonché il più celebre allievo di Joseph Ratzinger.“Io – prosegue Schönborn – lo paragono a Sant’Agostino, suo maestro, oso metterli vicini. Il suo insegnamento, le opere, il ministero episcopale e quello petrino. Dopo secoli abbiamo avuto un Papa teologo, un maestro di teologia. Ho avuto la gioia di essere suo allievo, con tanti altri, e non solo è stato un insegnante di grande capacità, con il dono della chiarezza, ma un vero maestro, nei testi scritti come nella parola viva. Ho imparato tanto da lui e penso che proprio questa sua capacità nell’insegnamento, nella trasmissione della fede e nella riflessione sulla fede, facciano di lui già quasi un padre della Chiesa. Rimarrà tra i grandi di cui ci si ricorderà nei secoli a venire, ricorderemo Joseph Ratzinger nel XX secolo come ci si ricorda di John Henry Newman nel XIX o di Tommaso d’Aquino e Bo- naventura da Bagnoregio nel XIII”.Secondo l’arcivescovo di Vienna dunque, “l’eredità di Ratzinger non è certo ancora esaurita, tra qualche decennio si comprenderà sempre meglio la ricchezza della sua opera teologica”.Sam/Int13