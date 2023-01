Napoli: acquista pastori per presepe ma riceve 10 chili marijuana

Martedì 3 gennaio 2023 - 09:49

Nel pacco cannabis raffinata pronta per essere venduta

Napoli, 3 gen. (askanews) – Acquista online materiale per il presepe e riceve a casa 10 chili di marijuana. É accaduto ad un cittadino di San Giorgio a Cremano (Napoli). Pochi giorni dopo Natale un cittadino del comune napoletano è alla ricerca di pastori a buon prezzo sul web e dopo qualche ricerca acquista dalla Spagna una scena campestre semplice, un agricoltore che pota una pigna d’uva dalla vite, col figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini.Passa qualche giorno e, ieri pomeriggio, il corriere bussa alla sua porta. C’è una consegna ingombrante per lui, al cartone è incollata la bolla di trasporto. Il pacco è piuttosto pesante, però, la cosa non incuriosisce più di tanto l’uomo, poiché la confezione ha viaggiato per migliaia di chilometri e il venditore avrà adottato qualche cautela in più per evitare danni. Con le forbici sfila lo scotch e scarta un involucro di compensato. All’interno del pacco, però, non ci sono pastori ma 10 chili di marijuana sottovuoto. Il cliente compone il 112 e in pochi minuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono sotto casa. Nel pacco c’è cannabis raffinata in marijuana pronta per essere dosata e venduta al dettaglio. La droga è sotto sequestro ma i militari indagano per risalire alla filiera di vendita.