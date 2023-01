Monsignor Paglia: c’è un filo rosso intenso tra i due pontificati

Martedì 3 gennaio 2023 - 13:13

Folla che saluta Papa emerito è popolo di Dio senza etichette

Città del Vaticano, 3 gen. (askanews) – C’è un “filo rosso” intenso che lega i due pontificati di Papa Benedetto e Papa Francesco e solo una lettura superficiale della realtà confonde le ovvie differenze tra due personalità con delle spaccature.A parlare di “continuità” tra i due pontificati, dopo la morte del Papa Emerito è il presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia intervistato da Askanews.“Ha ragione colui che interpreta il termine ‘intelligenza’ come una lettura che va in profondità delle situazioni e della vita.C’è una lettura più immediata ed una più profonda. Quella immediata, partendo semmai da quello che più salta agli occhi, si inscrive spesso dentro parametri spesso ‘politici’. Ovviamente qui i colori e le differenze, le tensione o gli scricchiolii sono molto più accentuati. E’ anche giusto farlo ma in una lettura più profonda, che a mio avviso deve essere fatta, scopriamo quel filo rosso che lega in unità anche le diversità dei due papati”, afferma mons. Paglia.“Per dirla in maniera semplice – spiega subito il Presule – la folla che sta salutando Papa Benedetto in queste ore non è quella degli ‘innovatori’ o ‘restauratori’ ma la folla credente che vede nel Papa la guida della Chiesa, al di là dei nomi che via, via i pontefici assumono. La figura del Papa resta, quindi, un pilastro della fede cristiano-cattolica e questo, Papa Benedetto lo ha anche mostrato attraverso la sua rinuncia, riconsegnando ai cardinali la responsabilità di eleggere il suo successore, mostrando appunto che il Papa è sempre più grande e stabile della persona che lo incarna. E’ una sorta di ‘a priori’ che tiene unita la Chiesa da duemila anni”.D. Di che intensità di colore è questo filo rosso tra i due Papi? Paglia – “L’intensità di questo filo rosso è dato dall’inizio stesso del passaggio dopo la rinuncia. Non è senza significato che la prima enciclica di Papa Francesco sia stata scritta a quattro mani con Benedetto (la “Lumen fidei”, ndr). Noto altresì che è l’enciclica che conclude una ciclo proprio di Benedetto che sono le sue encicliche sulla carità, la speranza e poi quella sulla fede. Le tre grandi virtù cristiane che uniscono questi due pontificati. In questo senso mi viene da dire che c’è come un ‘tesoretto’ che un Papa trasmette all’altro, e deve ancora essere compreso e sviluppato dalla Chiesa. Se mi è permesso di dirlo con una frase riassuntiva, direi che per ambedue i Papi, la fede è innanzitutto un atto di amore e non solo di ragione. La conferma possiamo averla nelle ultime parole di Benedetto: quel ‘Signore, io ti amo’. Che poi sono le ultime parole di Pietro all’interrogativo di Gesù risorto. Da qui si capisce la necessità di andare oltre ad una semplice lettura politica o intellettuale dei due Papi. C’è anche un ulteriore elemento che può legarli: ambedue sono consapevoli che la Chiesa è una realtà anzitutto di fede, non organizzativa. Papa Francesco dice che non è una Ong, Papa Ratzinger diceva che la Chiesa dopo la caduta della cristianità è una guida di fede”.D. Ma questa novità dei due Papi ha rappresentato di per sè una novità e, in un certo senso, una discontinuità…Paglia – “Per Papa Benedetto è stato un problema pensarsi dopo-papa, anche sul come chiamarsi. Ha poi deciso di chiamarsi ‘Papa emerito’. Papa Francesco, per evitare equivoci e furbesche maliziosità, usa un altro termine: ‘Vescovo emerito di Roma’. E questo in effetti fa chiarezza, agli occhi dell’opinione pubblica, toglie qualche equivoco. Nello stesso tempo ora Papa Francesco ha anche messo in conto che lui non debba necessariamente morire da Papa”.D. Quali sono le peculiarità che distinguono i due Papi? Paglia – “Una diversità può essere vista nelle sottolineature di questo magistero comune. Papa Benedetto sottolinea, ad esempio, di più la Chiesa di una minoranza creativa, Papa Francesco sottolinea di più una Chiesa di popolo. Ma guai a pensare alle differenze come ad una interruzione del Papato. In questo senso potremmo ancora sottolineare altre peculiarità. Penso ad una maggiore inclusività di papa Francesco di fronte ad una globalizzazione esplosa in tutta la sua forza, mentre ho visto una più attenta prospettiva di identità da parte di Papa Benedetto di fronte al rischio di una evaporazione di valori.Queste sono, ovviamente, differenze che caratterizzano i due papati ma credo che vadano inserite ed innestate in quel comune sentire che il popolo credente mostra proprio in questi giorni andando compatti a dare un saluto a Papa Benedetto”.Gci/Int13