Percettori reddito ma legati a clan, sequestri nel napoletano

Lunedì 2 gennaio 2023 - 09:23

In corso sequestro preventivo decine migliaia euro

Napoli, 2 gen. (askanews) – In queste ore i carabinieri stanno eseguendo sequestri in diversi comuni del napoletano, in danno di diversi soggetti indebitamente percettori del beneficio e legati a più clan camorristici partenopei. Dalle prime luci dell’alba a Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Volla e Pontecagnano i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo un sequestro preventivo per decine di migliaia di euro per indebita percezione del reddito di cittadinanza nei confronti di soggetti legati ai clan camorristici “D’Alessandro”, “De Luca Bossa-Minichini”, “IV Sistema”, “Batti”, “Di Gioia-Papale” operanti nell’area orientale di Napoli, in quella vesuviana, oplontina e stabiese. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, che ha coordinato l’articolata indagine dei Carabinieri del locale Nucleo Investigativo volta ad individuare indebiti percettori del reddito di cittadinanza.