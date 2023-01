L’omaggio di Mattarella e Meloni al feretro del Papa emerito

Lunedì 2 gennaio 2023 - 10:59

In forma privata all'interno della Basilica di San Pietro

Città del vaticano, 2 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio a Papa Benedetto XVI recandosi in forma privata all’interno della Basilica di San Pietro.Anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro Francesco Lollobrigida e dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, sono andati all’interno della basilica di San Pietro dove si sono raccolti per qualche minuto in preghiera davanti al feretro del defunto Papa emerito Benedetto XVI.Una vista che ha preceduto di non molto l’apertura ai fedeli della basilica che si stanno recando nel luogo di culto per rendere l’ultimo omaggio a Ratzinger.Ssa/Gci/Int13