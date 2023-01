L’abbraccio dei fedeli a Papa Ratzinger, dalle 9 la salma è a San Pietro

Lunedì 2 gennaio 2023 - 07:05

Apertura della Basilica per tre giorni per il saluto all'emerito

Città del Vaticano, 2 gen. (askanews) – L’abbraccio dei fedeli a Papa Ratzinger inizia questa mattina, dalle 9 in punto quando la Basilica di San Pietro sarà aperti per l’omaggio a Benedetto XVI.Dopo la traslazione dal Monastero Mater Ecclesiae, dove è rimasto dal 31 dicembre, il corpo del Papa emerito viene trasferito all’interno della Basilica. I fedeli potranno far visita e sostare un breve momento davanti al corpo del Pontefice tedesco.Sarà possibile venerare la salma dalle 9 alle 18 di questa sera.Poi ancora domani 3 gennaio e mercoledì 4 gennaio, prima delle solenni esequie che si terranno il 5 gennaio. Sarà lo stesso Papa a presiedere i funerali.Ssa/Int13