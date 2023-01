A San Pietro in fila per ore per l’addio a Papa Ratzinger

Lunedì 2 gennaio 2023 - 14:11

Il Papa emerito giace davanti all'altare del Bernini

Roma, 2 gen. (askanews) – Un serpentone che si dipana a piazza San Pietro all’interno del colonnato; sono molte migliaia i fedeli in fila per rendere omaggio alla salma di Joseph Ratzinger, Papa emerito, deceduto il 31 dicembre. Moltissimi sono turisti nella capitale per le vacanze natalizie. “Eravamo qua e abbiamo deciso di venire a vedere questo evento mondiale” dice un giovane uomo in arrivo da Istanbul. “Sicuramente le sue dimissioni sono state un momento storico, un evento che non si è mai visto”.“Non l’abbiamo mai visto questo Papa da vicino e profittiamo di questa giornata”, spiega un turista milanese. Dentro la basilica, il Papa emerito giace davanti all’altare del Bernini con le sue quattro colonne bronzee; qui si sono raccolti in preghiera anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.“Siamo qui in vacanza, abbiamo appreso della tragica morte del Papa emerito e siamo venuti a porgere i nostri rispetti” spiega un turista in arrivo da Denver, Colorado. Un altro milanese vuole testimoniare il suo rispetto per Ratzinger: “E’ una delle più grandi personalità del Novecento, dicono che diventerà il prossimo Dottore della Chiesa e quindi rendiamo omaggio a un testimone che ha cambiato le nostre vite”. Quanto si resta in coda? “Il tempo necessario” dice una signora di Lodi.Il corpo resterà in San Pietro fino a mercoledì sera; i funerali si terranno giovedì 5 gennaio, secondo un protocollo speciale (non quello tradizionale dei funerali papali”; fatto inedito, a celebrare la funzione sarà Papa Francesco.Aqu/Ssa/Int13