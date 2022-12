Papa: Benedetto XVI fu persona nobile e gentile

Sabato 31 dicembre 2022 - 17:23

Gentilezza come stile di vita favorisce la fraternità e l'amicizia sociale

Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) – Papa Francesco ricorda il suo predecessore Benedetto XVI, morto oggi all’età di 95 anni, usando la categoria della “gentilezza” come “virtù”. Lo ha fatto nell’omelia per la celebrazione dei Primi Vespri e del Te Deum presieduti nella Basilica di San Pietro al termine dell’anno civile. Gentilezza, ha detto il Papa citando la sua enciclica “Fratelli tutti”, che “come stile di vita favorisce la fraternità e l’amicizia sociale. E parlando della gentilezza, in questo momento, – ha subito aggiunto – il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile”.