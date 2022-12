Starbucks apre il suo 23esimo store italiano in centro a Firenze

Giovedì 29 dicembre 2022 - 14:15

In partnership con Percassi sbarca nella stazione di Santa Maria Novella

Milano, 29 dic. (askanews) – Starbucks apre il suo 23esimo store italiano in partnership con Percassi, e lo fa a Firenze. Dopo l’inaugurazione, nel 2021, dello store nel centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, ora l’approdo nel centro del capoluogo toscano. L’apertura è parte di un più ampio progetto di espansione per l’apertura, entro il 2023, di 13 nuovi Starbucks locati nel nord e centro Italia, che porteranno fino a 300 nuovi posti di lavoro.Posto nella stazione di Santa Maria Novella, il negozio sorge in un contesto internazionale e multiculturale, che accoglie ogni giorno 160mila passeggeri, 59 milioni l’anno. Il negozio si trova al piano inferiore della struttura ricettiva, all’interno della galleria commerciale Santa Maria Novella.“Progettiamo ogni store con l’obiettivo di offrire la migliore customer experience ai nostri clienti – ha detto Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia – Il format take away che abbiamo scelto è indubbiamente quello più rispondente alle esigenze delle migliaia di passeggeri e turisti italiani e internazionali che transitano ogni giorno nella Galleria Commerciale Santa Maria Novella. L’attesa di un treno è spesso sinonimo di noia e insoddisfazione, il nuovo locale Starbucks può regalare una nota golosa a chiunque vorrà concedersi una pausa di gusto”.