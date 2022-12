Schillaci: nello screening a Malpensa trovate varianti già presenti in Italia

Giovedì 29 dicembre 2022 - 15:59

"E' la notizia più importante e rassicurante"

Roma, 29 dic. (askanews) – Riguardo i tamponi Covid effettuati negli ultimi giorni sui passeggeri sbarcati a Malpensa con un volo dalla Cina, “i dati preliminari che abbiamo oggi avuto, ho parlato con l’assessore Bertolaso, compresi i primi risultati di laboratorio del sequenziamento dei campioni raccolti a Malpensa evidenziano comunque la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti sul nostro territorio: è la notizia più importante e rassicurante”. Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci riferendo al Senato sulla situazione Covid in Italia.“L’attività di screening – ha spiegato – è stata posta in essere dal 26 dicembre su due voli diretti, il volo Neos 00977 e il volo AirChina 00837: nel primo volo, a fronte di 96 passeggeri sottoposti al tampone di screening, sono stati riscrontrati 32 positivi, il 33%, mentre nel secondo volo su 133 passeggeri che hanno effettuato il tampone 61, il 50% circa, sono stati identificati come casi positivi al Covid-19.“Le informazioni provenienti dalla Cina sono scarse e da ritenersi poco affidabili”, ma “indicano che le varianti che stanno alimentando questa nuova imponente ondata di contagi sono le stesse già circolano da tempo a livello globale, ancora all’interno delle sottovarianti di Omicron. La stessa sottovariante BF.7, su cui si stanno concentrando timori, probabilmente infondati, è una evoluzione della BA.5 che già circola da tempo anche nelle nostre latitudini ed è meno immunoevasiva delle varianti BQ al momento dominanti in Nord America e Europa”.Sav/Int13