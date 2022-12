Ricci (WP Tour e Viaggi): Speed Vacanze è un marchio, mai fallito

Giovedì 29 dicembre 2022 - 15:56

"Fallita 'P and R Eventi e Vacanze Srl', che ha perduto diritti sul marchio"

Roma, 29 dic. (askanews) – Riceviamo e pubblichiamo da parte di Bruno Ricci, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. WP TOUR E VIAGGI a r.l. la segnalazione che “Speed Vacanze” non è stato, né soggetto ad Amministrazione Giudiziaria né è mai fallito.“Infatti – prosegue Ricci -, “Speed Vacanze” non è una società, ma un marchio registrato, di proprietà della scrivente WP, che la ha acquistato dalla proprietaria Best Network S.r.l. in liquidazione Volontaria. Orbene, né WP, né Best Network sono fallite. Onde fare chiarezza, il marchio “Speed Vacanze” è stato inventato dalla Soc. Best Network, che per vari anni lo ha utilizzato e sfruttato direttamente, per poi concederlo in licenza d’uso alla Soc. P&R Eventi e Vacanze S.r.l. P&R ha utilizzato il marchio “Speed Vacanze” per molti anni, fino a quando – constata la presenza di problematiche interne alla compagine sociale della stessa P&R, che stavano creando nocumento al marchio – Best Network, nel dicembre del 2021, non ha comunicato a P&R la sua volontà di risolvere il contratto d’uso del marchio “Speed Vacanze”, privando poi la Soc. P&R Eventi e Vacanze S.r.l. della possibilità di utilizzarlo e di utilizzare il sito www.speedvacanze.it” (che era anch’esso di proprietà di Best Network e parimenti acquistato oggi da WP)”.Pertanto, “non è il marchio “Speed Vacanze” ad essere fallita” ma è, scrive Ricci, “la Società P&R Eventi e Vacanze S.r.l., che oramai ha perduto ogni diritto di utilizzare e il detto marchio e, soprattutto, che dal mese di agosto scorso non risulta più essere operativa sul mercato”.