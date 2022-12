Sanità, Toti: in Liguria quasi 500 accessi ai Flu Point

Mercoledì 28 dicembre 2022 - 17:00

"Ma i pronto soccorso restano sotto pressione"

Genova, 28 dic. (askanews) – “I Flu Point, che hanno avuto quasi 500 accessi di pazienti con casi meno gravi, hanno alleggerito il lavoro dei pronto soccorso, che restano un punto d’accesso importante e sotto pressione. Nell’insieme la prova è stata superata e tutti i cittadini sono stati curati”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi, insieme all’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, ha visitato gli ospedali San Martino e Villa Scassi di Genova dopo le festività natalizie e in vista del Capodanno.“Oggi – sottolinea il governatore ligure – siamo qui per ringraziare il personale di questi ospedali e, indirettamente, di tutto il sistema sanitario ligure. Sono stati giorni pesanti, come immaginavamo. Non a caso è stato predisposto un piano d’emergenza per affrontare il doppio impatto di un Covid che ancora circola nelle nostre città, di un’influenza pesante come mai avevamo avuto e di un ritorno alla socialità che ha fatto da moltiplicatore dei contagi, ma ci ha anche consentito di fare un Natale ben diverso da quelli passati in pandemia”.Nell’area metropolitana genovese “c’è un problema specifico sull’ospedale Galliera – spiega Toti – a cui spero che la nuova direzione generale, affidata dal 2 gennaio al dottor Francesco Quaglia, metta mano nel più breve tempo possibile. È un problema che si reitera da tempo e che manda in difficoltà, a cascata, anche gli altri pronto soccorso cittadini. Sappiamo che il Galliera ha alcuni problemi di ristrutturazione e necessita di una riorganizzazione interna: su questo abbiamo chiesto di accelerare il più possibile, sapendo che la Regione c’è stata, c’è e ci sarà a sostegno del Galliera. Per noi – conclude – questo ospedale è un pezzo importante e pregiato della nostra sanità, ma deve riprendere a marciare a un ritmo diverso da quello di oggi”.