Coronavirus, Veneto: +763 positivi, 1 decesso nelle 24 ore

Martedì 27 dicembre 2022 - 09:55

49.326 in isolamento

Venezia, 27 dic. (askanews) – Sono 763 i nuovi positivi a coronavirus misurati nelle ultime 24 ore a fronte di 1 decesso e 49.326 persone in isolamento.Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione Veneto.Sul versante dei ricoveri, sono 852 in are non critica (-1) e 42 in terapia intensiva (+1).