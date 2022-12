Agroalimentare, Pecoraro Scanio: difendiamo il panettone artigianale

Giovedì 22 dicembre 2022 - 13:54

"A gennaio premio con Rotary, Cna, Univerde e Eurotoques"

Milano, 22 dic. (askanews) – “Il dolce italiano più noto al mondo rischia di perdere proprio a Milano e in Lombardia le proprie radici artigianali. Ecco perché il Rotary pass Innovation insieme a fondazione Univerde, CNA consegnerà ad un artigiano lombardo selezionato da Eurotoques un riconoscimento e la nuova moneta fior di conio da 5 euro dedicata proprio al panettone. Si tratta della serie numismatica inaugurata con la moneta dedicata alla pizza proprio dopo il famoso riconoscimento Unesco. Dobbiamo rilanciare la tradizione artigianale proprio come emblema del Made in Italy e del contrasto al fake food”. Lo dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio annunciando in un video con Gabriele Rotini di CNA, l’iniziativa prevista a gennaio al ristoratore Sophia Loren di Milano: un artigiano lombardo del panettone selezionato da Enrico Derflingher, presidente di Eurotoque e già chef di Elisabetta II riceverà un riconoscimento da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della campagna #noFakefood e già ministro dell’agricoltura, da Paolo Maltese presidente del club Rotary Pass Innovation e da Gabriele Rotini responsabile del settore agroalimentare di CNA (artigiani).