Natale, a Roma serata beneficenza per 2.700 giovani del Sud del mondo

Della Comunità Missionaria di Villaregia per progetto Capolavori

Roma, 19 dic. (askanews) – Si è svolta con successo, sabato 17 dicembre, a Roma, la serata di beneficenza per “Capolavori”, promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia. Una iniziativa realizzata per sostenere il progetto che poggia su sei macro-aree: istruzione, inclusione sociale, formazione professionale, giovani rifugiati e migranti, tutela abitativa ed emergenze sociali, ampliamento spazi accoglienza giovani. Progetti di promozione umana in Costa d’Avorio, Perù, Burkina Faso, Brasile e Mozambico per sostenere il futuro di 2.700 giovani.“Il progetto intende sostenere i giovani del Sud del mondo per dare loro un futuro, prendendolo in mano in prima persona – afferma padre Alessio Meloni, sacerdote della Comunità Missionaria di Villaregia – il nostro è un piccolo seme per costruire un ponte che da Roma arrivi fino a Lima, Città del Messico, Maputo e Abidjan”.Oltre 3.200 euro raccolti nella serata di solidarietà che si è potuta realizzare grazie al contributo di tanti donatori.“Un grazie va a tutti i sostenitori e partner della serata che hanno permesso di realizzare l’iniziativa – conclude padre Alessio Meloni – e grazie ai tanti volontari che hanno donato il loro tempo pensando ai più poveri del Sud del mondo”.Sostenitori e partner della serata: Forno Spiga d’Oro Bakery, Ariccia Food, Ristorante Checco dello Scapicollo, Grande Impero di Antonella Rizzato, Fiorucci, Ciù Ciù Vini, Gros Sacoph Supermercati Marco Simone (Roma), Studio b comunicazione di Bianca Maria Sacchetti, TGC, Elisabetta Castiglioni, Luca Rallo e Brandtopia, La Cascina Romana, La Cura, 361comunicazione, Kill The Public, direttore Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli, Oriana Homel Verona, Greco Dolciaria Roma, MOF – Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, Azienda agricola Vallicella, Le Manzane, panettoni firmati dal pastry chef e cake designer Renato Ardovino, panettoni firmati da Ferdinando Tammetta, Ristorante Il Caminetto, Outlet Castel Romano, Jabra, Puro Sole Digitarch Farm, Vestri, Tenuta Iuzzolini, vini di Cirò, Ristorante Il pesciolino innamorato (Fiumicino), Taverna Trilussa, V SPA signed BF Wellness presso Hotel Villa Pamphili, Centro Benessere Marylin Roma, Centro Rafting Le Marmore, Fly X Roma, Volo dell’Angelo Basilicata, Zoomarine, Museo Explora, Touristation, Romics, Museo del Sassofono, Teatro Ghione, Teatro Arcobaleno, Teatro Olimpico, Teatro Verde.