Missione Mediterrano, Fitto: “Calabria può cambiare direzione Sud

Lunedì 19 dicembre 2022 - 13:52

Visione e programmazione all'esame del PNRR e dei fondi di coesione

Roma, 19 dic. (askanews) – Si è svolta oggi a Lamezia Terme la prima tappa del progetto Missione Mediterraneo, voluto dal Dipartimento Sud ConfsalMaria Mamone, coordinatrice per il Dipartimento Sud Confsal, ha illustrato le linee guida del progetto, rivolto in particolare al Pnrr. “Le risorse europee – ha sottolineato – debbono colmare i divari di cittadinanza che caratterizzano i territori meridionali: è cosa fondamentale che le amministrazioni non siano poste in competizione tra di loro e che si crei un centro di progettazione senza corsie preferenziali”.Ad aprire i lavori, in videocollegamento, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. “L’Italia è il maggior Paese beneficiario dei fondi di coesione”, ha ricordato, sottolineando che “la Calabria può cambiare la direzione del Mezzogiorno d’Italia”.Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ha sottolineato che “affinchè non siano le solite chiacchiere, ci si concentri sulla costruzione di un adeguato centro areoportuale di accoglienza perché l’aeroporto sia completo ed esempio per il Sud”. Un messaggio di saluto è giunto anche dal Viceministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami e dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.Il segretario nazionale Confsal Raffaele Margiotta ha concluso l’incontro ricordando che “ci sono molte opportunità, lavoriamo insieme per poter consolidare le progettualità con il fare”.