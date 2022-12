Manovra, M5S: bocciate risorse a metropolitana Linea 12 a Torino

Domenica 18 dicembre 2022 - 19:35

"Attenzione a opere pubbliche a giorni alterni"

Roma, 18 dic. (askanews) – “La Metropolitana Leggera “Linea 12″ è un’opera vitale per il futuro della città di Torino. Del resto il progetto, presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2021, ad aprile è stato definito prioritario e ammissibile al finanziamento dal ministero stesso. Per questo motivo ho presentato il M5s ha deciso di presentare un emendamento alla legge di Bilancio per stanziare da subito 170 milioni di euro per l’anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Ovviamente la maggioranza, tramortita dai pasticci con cui il suo governo sta portando avanti la sessione di bilancio, lo ha bocciato. Dimostrando come il Centrodestra abbia attenzione per le opere pubbliche a giornate alterne e solo quando fa comodo. Questa linea tranviaria risponde a tutti i criteri in tema di velocità del collegamento e di sostenibilità ambientale. Tutti concetti che questa maggioranza ignora o fa finta di ignorare”. Così in una nota l’on. Antonino Iaria, capogruppo M5s in commissione trasporti.