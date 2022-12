Università, rettore Palermo: davanti a molestie nessuno sarà solo

Sabato 17 dicembre 2022 - 17:53

Lettera aperta alle studentesse ed agli studenti

Roma, 17 dic. (askanews) – “Il grave episodio di molestie sessuali da parte di un dottorando dell’Università di Palermo nei confronti di alcune colleghe dottorande, recentemente emerso, ci ricorda ancora una volta che l’attenzione su un tema così rilevante e delicato non è mai sufficiente e che non si deve mai abbassare la guardia rispetto alla denuncia e alla ferma condanna della cultura sessista sottesa a tali episodi”. Così scrive in una lettera aperta il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. “Come è ormai noto, un dottorando del Dipartimento SEAS, nel febbraio scorso, ha pubblicato, su una chat privata, una ignobile ‘classifica’ delle qualità fisiche delle sue colleghe dottorande. La lista – si legge – a quanto abbiamo potuto appurare, è stata rapidamente cancellata e l’autore della molestia, su segnalazione di una delle Dottorande che si è subito rivolta al suo Tutor, è stato convocato e duramente redarguito dal Direttore del Dipartimento SEAS e del Coordinatore del dottorato”.Dopo questo “immediato intervento”, il dottorando in questione ha inviato una lettera di scuse alle colleghe dottorande le quali, a quanto risulta, “hanno preferito non dare ulteriore risalto alla vicenda”. Midiri poi sottolinea: “Il primo aspetto da evidenziare è che i Docenti dell’Ateneo a conoscenza dell’episodio (dal Tutor informato dalla Dottoranda, al Coordinatore del Dottorato, al Direttore del Dipartimento) sono immediatamente intervenuti, prima di tutto nei confronti dell’autore del gesto, ma anche stabilendo, con le Dottorande coinvolte, un rapporto improntato alla vicinanza e al rispetto nonché concordando insieme a loro gli interventi da realizzare. Proprio il clima di fiducia e dialogo che si è stretto tra le dirette interessate e i loro Docenti di riferimento ha fatto sì che questi non ritenessero necessario, al momento dei fatti, informarmi. Capisco che ciò sia stato dovuto alla volontà di non esporre ancora di più le Dottorande, ma da Rettore devo ribadire con forza che, in casi come questi, sia assolutamente importante che il vertice dell’Ateneo venga informato, proprio per poter mettere in atto in modo tempestivo le azioni disciplinari di competenza”.(Segue)