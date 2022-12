Roma, in arrivo murale al Serpentone della street artist JDL

Venerdì 16 dicembre 2022 - 20:29

Fino al 22 dicembre l'artista realizzerà opera di 40 metri

Roma, 16 dic. (askanews) – Fino al 22 dicembre 2022 la nota street artist olandese JDL – Judith de Leeuw – realizzerà a Roma, un imponente murale di 40 metri nella parete Nord-Est del palazzone di Corviale, il famoso “Serpentone”.Sarà un’opera faraonica – forse una delle più grandi della città, si spiega – e godrà di una visibilità internazionale. Nessuno è riuscito fino ad oggi a realizzare un’opera sul Serpentone di Corviale e sarà proprio JDL a riuscirci grazie a Street Art For Rights e il prezioso contributo del team di MArteGallery che in questi anni ha fatto, attraverso il MArteLive System, da incubatore per il progetto e da supporto operativo e creativo per il suo sviluppoCon il suo stile capace di tradurre le emozioni con realismo e poesia, JDL è da sempre impegnata a diffondere messaggi sociali attraverso la street art, lavorando su temi come LGBTQIA+, razzismo e salute mentale, raccontandole sui muri del mondo con attenzione e lirismo, grazie al suo inconfondibile tratto.L’idea per il muro di Corviale è quella di un’immagine di una donna coperta di olio, simile agli uccelli incastrati dal petrolio nel mare a causa dell’inquinamento e dell’irresponsabilità dell’uomo. Da un lato del muro la donna sarà ritratta mentre lotta, dall’altro lato invece troverà il successo, pulendosi dall’olio e volando. L’immagine realizzata da JDL prende spunto dal mito di Icaro: metaforicamente la crisi climatica sembra paragonabile al significato originale del racconto mitologico. (Segue)