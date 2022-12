Lollobrigida: obiettivo è dare a tutti del cibo di qualità

Venerdì 16 dicembre 2022 - 12:25

Ministro a Consorzio Grana Padano: Nutriscore è condizionamento

Montichiari, 16 dic. (askanews) – “La sovranità alimentare è il diritto di un popolo di dare cibo a tutti e di qualità. L’obiettivo della grande distribuzione è eliminare la qualità, questo obiettivo va contrastato perché con i prodotti di bassa qualità poco controllati noi avremmo una disparità con i ricchi che avranno cibi di qualità e i poveri che dovranno mangiare schifezze”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenuto in collegamento all’Assemblea generale del Consorzio Tutela del Grana Padano, in corso alla fiera di Montichiari.Il ministro ha parlato anche del tema del Nutriscore. “Noi esseri umani non siamo lavatrici – ha detto Lollobrigida – e non si possono rilevare gli effetti con le stesse modalità che loro chiamano scientifiche. Non è informazione è una forma di condizionamento. Quello spettro colorato serve a indurre nella Grande distribuzione il consumatore a non scegliere un prodotto di qualità, ma un prodotto che ha il semaforo verde. In Belgio sta già accadendo e il consumo di prodotti di qualità sta crollando”.