Conflavoro Pmi: un italiano su due spenderà tredicesima per bollette

Venerdì 16 dicembre 2022 - 16:37

"Tornano però a crescere spese ristoranti e viaggi"

Roma, 16 dic. (askanews) – Oltre 8 miliardi di euro. È quanto valgono le tredicesime mensilità ‘sacrificate’ sull’altare del caro-bollette. Quasi un italiano su due, cioè il 46% dei lavoratori, infatti, secondo un’indagine di Conflavoro (su circa 2 mila lavoratori dipendenti), utilizzerà la busta paga extra di dicembre per saldare le utenze di energia elettrica e gas.Nonostante il caro-bollette sono comunque in ripresa rispetto al 2021 i cenoni e i regali di Natale. Per i doni si preferisce il negozio tradizionale rispetto all’e-commerce, prediligendo i capi di abbigliamento e le tante eccellenze enogastronomiche che offre il Paese. Si torna anche a viaggiare, soprattutto dentro i confini nazionali e seppur con parsimonia.“8 miliardi di euro sono un tesoretto di mancati consumi in un periodo dell’anno molto importante per il commercio e l’economia. Senza il caro bollette – evidenzia Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro PMI – sarebbe stato un Natale di rilancio pieno. Ma se i timori delle famiglie sui costi energetici per l’inverno restano forti, i segnali di ripresa rispetto al 2021 si iniziano comunque a vedere: regali, pranzi e cene e viaggi, pur timidamente, stanno infatti tornando ad essere tra le priorità e i desideri degli italiani, con una crescita del +4% per i cenoni e del +9% per i doni di Natale”.I doni (il 63% riserverà meno di 200 euro, il 30% fino a 500 euro, il 7% oltre 500 euro) avranno meno spazio rispetto a un anno fa (l’87% spenderà di meno) proprio a causa del caro-energia. Gli italiani acquisteranno abbigliamento e accessori (42%), cibo e vino (18%), giocattoli (14%), gioielli (7%), libri (7%), smartphone, PC, TV e tablet (5%), buoni regalo (4%) e oggetti per il tempo libero (3%). Gli acquisti nei negozi tradizionali (68%) vincono sull’online (32%).Stessa sorte per pranzi e cene: il 77% di chi spenderà così la tredicesima, utilizzerà meno di 200 euro, il 19% fino a 500 euro, soltanto il 4% oltre 500 euro. L’83% spenderà meno rispetto al 2021.Per quanto riguarda i viaggi, l’88% degli italiani che potrà concederselo grazie alla tredicesima farà gite fuori porta o poco più. Il 12% andrà invece all’estero. Chi resterà in Italia spenderà più di 500 euro (72%). Il 25% riserverà un portafogli tra 200 e 500 euro, mentre solo il 3% spenderà meno di 200 euro. In ogni caso, il 93% spenderà una cifra maggiore rispetto alle festività natalizie del 2021.