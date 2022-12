Regione Sardegna, Ferrieri (Angi): importante polo dell’innovazione

Giovedì 15 dicembre 2022 - 16:17

Roma, 15 dic. (askanews) – Innovazione, giovani e sviluppo del territorio. Punti fondamentali per il rilancio economico e sociale dell’Italia. Tra i maggiori protagonisti all’insegna del digitale e punto di riferimento dell’innovazione in Italia, l’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori sta costruendo sempre più progettualità anche legate proprio allo sviluppo dei territori, ultima la missione in Regione Sardegna.“La Sardegna rappresenta un importante polo per l’innovazione – sottolinea il presidente Ferrieri (già ForbesU30) – come testimoniato nei nostri recenti Sardinia Innovation Awards, il territorio vanta numerosi operatori sul fronte del digitale e l’amministrazione sta lavorando per rendere sempre più propositivi i servizi legati alla cittadinanza. Da qui e nel resto del mezzogiorno, con l’Angi stiamo costruendo un importante percorso sul 2023 in cui valorizzare tutto il mezzogiorno e le aree isolane per collegare tutti gli attori del territorio per rendere l’innovazione sempre più al centro. Pronti a vivere di nuovo da protagonisti questo nuovo anno”.I dati dell’Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01 evidenziano poi l’importanza di seguire i nuovi trend dell’innovazione digitale legati in particolare all’intelligenza artificiale, automazione, green economy e formazione nuove competenze.