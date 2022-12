Vincenti a scuola e in gara: premiate 6 atlete del concorso Donna sport

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 11:53

Organizzato dal gruppo Bracco per sostenere attività sportive femminili

Milano, 14 dic. (askanews) – Giovani, studiose e sportive che vincono a scuola e in gara. Sono sei, tre nella categoria atlete e tre in quella paratlete, le trionfatrici della sesta edizione di Donna sport, il concorso ideato dal gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport femminile abbinato ai meriti scolastici.Al concorso quest’anno si sono iscritte 208 ragazze che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico fra quelle federate in ambito Coni e Cip e che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato un corso di studi ottenendo eccellenti risultati. Diciassette anni l’età media delle giovani partecipanti al concorso, con una media scolastica di 8,5. Sono 42 le discipline sportive rappresentate. Tra le più praticate spiccano atletica leggera, nuoto, calcio, ginnastica ritmica, ginnastica artistica. Le prime tre province di provenienza sono Torino, Milano, Roma.“In questi anni difficili, caratterizzati da distanziamento sociale e lunghi lockdown, che tanti problemi hanno causato ai nostri ragazzi, lo sport ha assunto un ruolo ancora più centrale di aggregazione, di coesione e di inclusione sociale – ha detto nel suo discorso Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del gruppo – E lasciatemi dire che con le sue sei edizioni ‘Donna sport’ ha raggiunto, nel suo piccolo, anche un altro obiettivo: quello di accendere i riflettori sullo sport femminile. Ne siamo orgogliosi perché nel nostro Paese la presenza delle donne in tutte le discipline non gode ancora della giusta attenzione. E questo, nonostante i sempre più importanti successi internazionali riportati dalle atlete e paratlete italiane”.A portare alle giovani atlete le loro testimonianze di sport e di vita Alessia Berra campionessa di nuoto paralimpico e Arianna Errigo, campionessa di scherma specialista del fioretto e della sciabola.Le vincitrici, dal primo al terzo posto, sono Maya Bagnato con canoa discesa, classe 2004, Cecilia Cristina Di Laora, pankration, lotta femminile, judo, classe 2003 ed Elena Ferracuti, scherma, classe 2000. Nella categoria paralimpica le vincitrici tutte impegnate nel nuoto sono Maria Olga Magliano, classe 2004, Margherita Sorini, classe 2004 e Aurora Esabotini classe 2002.