Tribunale Roma dichiara insolvenza Agri Centro Nord

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 19:01

Nominato commissario liquidatore l'avv. Stanislao Chimenti

Roma, 14 dic. (askanews) – Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’insolvenza di Agri Centro Nord società cooperativa per azioni. Una complessa attività di indagine portata avanti dalle procure di Roma e Santa Maria Capo Vetere (Caserta) ha portato al sequestro di oltre 48 MLN nei confronti dell’ex amministratore della società per presunte attività distrattive condotte in danno della società.L’attività di Agri Centro Nord consisteva nella prestazione di garanzie patrimoniali a favore delle piccole e medie imprese associate alla Coldiretti, beneficiarie di prestiti da parte del sistema bancario o di altri enti finanziatori. L’indagine è scattata dopo una denuncia presentata proprio da Coldiretti.Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, on. Adolfo Urso, ha nominato l’avv. Stanislao Chimenti Commissario liquidatore di Agri Centro Nord.