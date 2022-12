Roma, Ncc: Comune intervenga su tassisti disonesti

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 19:01

Campidoglio prenda provvedimenti urgenti

Roma, 14 dic. (askanews) – “Mi chiedo che cosa debba fare un tassista di Roma perché il Comune intervenga quantomeno a sospenderlo dal servizio. Ieri è andato in onda dalla televisione l’ennesimo filmato nel quale è stato sorpreso lo stesso tassista, questa volta ad applicare tariffe maggiorate e decise da lui, con tanto di supplementi inventati. Inoltre ha rifiutato il pagamento elettronico con la scusa della batteria scarica”. Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici.“Nei due episodi precedenti si era distinto per violazioni ancor più gravi a Ciampino. In pratica ha solo cambiato il posto dove cercare le vittime dei suoi raggiri – aggiunge -. Al di là delle dichiarazioni di facciata, Gualtieri e la sua giunta prendano provvedimenti urgenti per salvaguardare i romani e i turisti, ma anche a sostegno di tutti quei tassisti onesti che hanno preso le distanze da questi comportamenti illeciti”.