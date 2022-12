Rifiuti, Gualtieri: nuovi biodigestori? A Roma li faremo lo stesso

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 12:06

Rimodulate le risorse del Fondo complementare

Roma, 14 dic. (askanews) – “I nuovi biodigestori? Li faremo lo stesso con una rimodulazione delle risorse del fondo complementare che erano state assegnate a Roma e alle altre grandi città a seguito della nostra battaglia per l’aumento dei fondi. Per noi sono impianti fondamentali per trattare la frazione organica. Li realizzeremo lo stesso”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione in Campidoglio la campagna sulla raccolta differenziata della capitale. Gli impianti erano stati esclusi dal finanziamento dei progetti sostenuti dal Pnrr.