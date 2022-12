Papa: meno regali a Natale per dare fondi a famiglie ucraine

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 09:59

E chiede "un Natale con gli ucraini nel cuore"

Città del Vaticano, 14 dic. (askanews) – Un Natale “con gli ucraini nel cuore”, e con “gesti concreti” verso di loro, ad esempio, risparmiando sui regali natalizi per destinare fondi ad un popolo “che soffre tanto”. E’ quanto ha invitato a fare Papa Francesco, tornando a ricordare, al termine dell’Udienza generale di oggi il “martoriato popolo ucraino”.“Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino, perserverando nella preghiera per questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto. Fratelli e sorelle, io vi dico: si soffre tanto in Ucraina, tanto… – ha detto Francesco – Vorrei attirare l’attenzione un pò sul prossimo Natale. E’ bello festeggiarlo e fare le feste, ma abbassiamo un pò il livello delle spese di Natale. Facciamo un Natale più umile, con regali più umili ed inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che ha bisogno”, ha quindi suggerito.“Si soffre tanto lì, fanno la fame, sentono il freddo, e tanti muoioni perchè non ci sono medici e infermieri a disposizione. Non dimentichiamo: – ha quindi concluso – un Natale in pace con il Signore ma con gli ucraini nel cuore e facciamo qualche gesto concreto per loro”.