Evento charity di Claudia Conte raccoglie 200mila euro

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 21:27

A sostegno dell'UNICEF Innocenti

Milano, 14 dic. (askanews) – “Con gli occhi dei bambini”, il Christmas charity event ideato dall’imprenditrice culturale e anchorwoman Claudia Conte ha debuttato a Firenze. La cifra totale raccolta, che servirà a sostenere l’UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, ha raggiunto i 200mila euro.“Un risultato straordinario che ci riempie di gioia – ha sottolineato Claudia Conte -. I gesti di solidarietà non sono mai scontati, dobbiamo ringraziare la generosità dei numerosi partecipanti alla serata e delle aziende che hanno deciso di compiere un gesto vero, concreto, che ci aiuterà in questa preziosa opera di sostegno dell’Unicef e dei bambini”.La serata, organizzata a Palazzo Vecchio all’interno del Salone dei Cinquecento e in collaborazione con il Comune di Firenze, ha vissuto diversi momenti di intrattenimento.