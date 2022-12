Cucina, lo chef Fontana: “Racconto le tipicità del nostro territorio”

Mercoledì 14 dicembre 2022 - 19:14

Da lui panettone con uva moscato di Terracina

Roma, 14 dic. (askanews) – Da diversi anni lo Chef Nazareno Fontana e la sua brigata di cucina danno vita ad uno dei lievitati artigianali più originali del panorama natalizio. Si tratta del panettone con l’uva moscato di Terracina una vera e propria eccellenza di nicchia italiana che ha radici sul territorio dove nasce il Ristorante Il Caminetto, della famiglia Fontana, che da più di quarant’anni rappresenta un fiore all’occhiello della gastronomia del Lazio.“Sono partito da una semplice considerazione – dichiara lo Chef Fontana – se volevo divertirmi nella realizzazione dei lievitati dovevo farlo cercando di raccontare il mio territorio possibilmente usando una materia prima, autoctona, che lo rappresentasse. La scelta è ricaduta sul moscato di Terracina, un vitigno aromatico a Bacca bianca. Così è iniziata, non molto tempo fa, la nostra avventura nel mondo, variegato, dei lievitati che non si è poi conclusa con il Natale, ma si è protratta a Pasqua con la produzione delle colombe, e durante l’estate con il panettone alla frutta. Il panettone natalizio però rimane il nostro vanto, perché rappresenta in chiave gustativa quello che siamo, cioè semplici, genuini, diretti, veri. La mia cucina è sempre stata lo specchio del mio vissuto, del passaggio di epoche, di fatti e di persone. Così la volontà di celebrare una eccellenza del Made in Italy, che viene coltivata sul territorio dove sono nato, e dove ogni giorno lavoro per rappresentarlo al meglio nei miei piatti. Consacrare il moscato di Terracina, anche attraverso il nostro panettone è stata per noi la possibilità di promuovere chi siamo anche al di là dei confini regionali. Perché oggi, grazie al web, lo stiamo vendendo in tutto il mondo, e questo ci fa sentire fieri e appagati di aver intrapreso questa strada. Ovviamente la nostra produzione porta avanti anche altre peculiarità, come il panettone tradizionale, quello al pistacchio, al cioccolato e quello fichi e cioccolato dove i fichi sono raccolti direttamente dagli alberi dell’azienda agricola di famiglia. Inoltre, alla produzione dei lievitati associamo anche quella che riguarda le confetture, i biscotti secchi, la produzione di alici e triglie marinate e il nostro olio, una vera e propria delizia per il palato. Insomma – conclude Nazareno Fontana – un’offerta gastronomica che trasuda di territorio e che attraverso il nostro shop on line raggiunge chiunque”.