Sanità, M5s: 40% liguri non riesce a prenotare esami diagnostici

Martedì 13 dicembre 2022 - 13:22

Ugolini: bene il numero verde ma tempi attesa restano lunghissimi

Genova, 13 dic. (askanews) – “Per prenotare esami diagnostici e visite specialistiche, i cittadini liguri continuano a fare i conti con lunghissimi tempi d’attesa se non addirittura con prestazioni soggette ad ‘agende chiuse’. Bene che la Regione si stia finalmente attivando con strumenti digitali innovativi e più performanti per rispondere alle richieste, ma alla prova del nove scopriamo di essere ancora in alto mare. Nonostante il numero verde, infatti, c’è ancora un 35-40% di persone impossibilitate a ottenere una prenotazione”. Lo afferma il consigliere del M5s in Regione Liguria, Paolo Ugolini, illustrando l’interrogazione discussa oggi in Aula.“Per chi non riesce a prenotare quanto prescritto dal medico curante – sottolinea Ugolini – ci sono due strade: il privato, con esborsi importanti, o la fuga fuori regione. In realtà, ci sarebbe anche una terza via, peraltro garantita dalla legge, e cioè: se i tempi massimi stabiliti tra Regione e Asl superano quelli stabiliti, l’interessato può chiedere che la prestazione venga fornita in intramoenia senza doverla pagare come prestazione privata, ma versando solo il ticket se dovuto. Peccato che al momento della prenotazione non venga fornito dal Cup in Asl5 l’elenco delle strutture pubbliche o private che garantiscano la prestazione sanitaria nei tempi indicati dalla ricetta del medico, né il modulo per chiedere che la prestazione venga fornita in intramoenia senza doverla pagare come prestazione privata, ma versando solo il ticket, se dovuto”. “Riuscirà – conclude il consigliere del M5s – ‘Prenoto salute’ a risolvere parte delle criticità? Lo auspichiamo e riteniamo lo strumento un passo importante per semplificare l’iter. Ma crediamo altresì che sia uno strumento non alla portata di tutti: Regione si è posta il problema dei tanti anziani soli che magari non hanno dimestichezza con lo strumento informatico?. La risposta dell’assessore non ci ha pienamente soddisfatto perché non ha chiarito il motivo per cui in Asl5 il cittadino non venga informato sul diritto di accedere a esami e visite in regime di intramoenia, con il solo pagamento del ticket”.