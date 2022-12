Roma, FdI: anni di impegno per il via della stazione Divino Amore

Martedì 13 dicembre 2022 - 16:02

Manterremo alta l'attenzione sull'iter dei lavori

Roma, 13 dic. (askanews) – “Certamente la stazione ferroviaria Divino Amore in località Falcognana deve essere realizzata, come annunciato oggi. Se si è arrivati a far partire il progetto è merito anche di Fdi che negli anni, in tutte le diverse sedi istituzionali, ha presentato atti e incalzato le amministrazioni locali per evitare che il progetto rimanesse sulla carta. Come abbiamo in più occasioni rappresentato in Regione, al Comune, in Municipio IX, l’opera oltre ad essere strategica per garantire l’afflusso di pellegrini e visitatori al santuario, è assolutamente necessaria per consentire a migliaia di residenti di raggiungere la stazione Termini e per collegare un ampio quadrante periferico con il centro città, ma soprattutto come incentivo ad utilizzare il trasporto pubblico su ferro, piuttosto che le auto o i più inquinanti bus. Manterremo alta l’attenzione sull’iter dei lavori e nella prossima consiliatura regionale proporremo l’istituzione di una cabina di regia con Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio IX ed RFI, con l’obiettivo di attivare la stazione anche prima del Giubileo”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo Fdi alla Regione Lazio, Andrea de Priamo, senatore di Fdi, e Massimiliano de Juliis, capogruppo Fdi in IX Municipio.