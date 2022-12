Roma, D’Amato: Fidene, cordoglio per morte signora De Angelis

Martedì 13 dicembre 2022 - 20:22

Ci stringiamo alla famiglia

Roma, 13 dic. (askanews) – “È una giornata triste per la scomparsa di Fabiana De Angelis. Sono stato in contatto costante con i medici del Sant’Andrea e purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre di rianimazione. Mi stringo in un abbraccio al marito, ai figli e ai familiari tutti, mai avremmo voluto questa notizia. Esprimo tutto il cordoglio di medici e infermieri dell’azienda ospedaliera Sant’Andrea e dell’intero Servizio sanitario regionale”. Così l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, commentando la morte della signora rimasta coinvolta nella sparatoria a Fidene.