Pnrr, R.Veneto: ipotetico rischio perdere i 108 mln per sociale

Martedì 13 dicembre 2022 - 17:49

"Ad oggi non abbiamo perso nemmeno un euro"

Venezia, 13 dic. (askanews) – Il rischio è un elemento essenziale della vita ma per i cittadini del Veneto il rischio di perdere i 108 milioni di euro destinati dal Pnrr ai 154 progetti per il sociale è ancora solo ipotetico dal momento che “ad oggi non abbiamo perso nemmeno un euro”. Lo sottolinea ad Askanews la Dirigenza Servizi Sociali della Regione Veneto che segue i progetti che saranno finanziati dai fondi del Pnrr rispetto alle notizie pubblicate in questi giorni dalla stampa.“Questo non vuol dire che abbiamo già in tasca quelle risorse – avverte il settore della Regione Veneto – questo perché il meccanismo prevede che i fondi vengano assegnati sulla base di progetti presentati dal territorio in base a criteri definiti da rigidi bandi ministeriali. Ad oggi possiamo dire che con uno sforzo straordinario messo in atto con tempistiche strettissime questo sta avvenendo, il passo successivo sarà avviare le attività e rendicontarle correttamente per ottenere i soldi. Il Pnrr, a parte un piccolo anticipo iniziale, paga a rendicontazione delle spese sostenute. Quindi arriveremo alla cifra dei 108 milioni solo nel 2026”.Per il Settore Servizi Sociali del Veneto è quindi “prematuro dire che i fondi sono persi, e l’organizzazione della Regione Veneto è in linea con quanto prevede la normativa. Certamente il territorio è alle prese con un processo molto complesso che si è aperto quest’anno e del quale tutti capiamo la sfida e l’opportunità di migliorare. In materia di inclusione sociale (missione 5 del Pnrr) su 6 delle 7 linee previste le progettazioni sono state fatte – fanno sapere dall’amministrazione regionale – nei modi e nei termini richiesti e si stanno concretizzando, per le altre ci sono ancora margini per partecipare a successive aperture dei bandi previste per il 2023”.