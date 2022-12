Caccia Eurofighter precipitato presso Trapani, si cerca il pilota

Martedì 13 dicembre 2022 - 20:05

Si tratta di velivolo monoposto del 37° Stormo di Trapani

Roma, 13 dic. (askanews) – Nel tardo pomeriggio di oggi un velivolo monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani, di rientro da una missione addestrativa, per cause al momento non note, è precipitato al suolo a circa 5 miglia a sud-est della base aerea di appartenenza.Come si legge in un comunicato della Difesa, un elicottero del 82 Centro SAR è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.