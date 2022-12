Un manuale per sostenere fratelli e sorelle di persone con disabilità

Lunedì 12 dicembre 2022 - 12:19

Libro dello psicologo Andrea Dondi su "I gruppi di siblings adulti"

Milano, 12 dic. (askanews) – Domani, 13 dicembre, alle 18.30 nella sede di Fondazione Paideia in via Caradosso, 16 a Milano, lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Dondi, presenterà il volume “I gruppi di siblings adulti – Una proposta di metodo per sostenere fratelli e sorelle di persone con disabilità” edito da San Paolo Edizioni e realizzato con la collaborazione di Rosanna Taberna ed Erminia Colella. Oltre agli autori, alla serata parteciperanno la giornalista ed editor San Paolo, Benedetta Verrini, e alcuni “siblings” (termine inglese che indica fratelli e sorelle) che porteranno la loro testimonianza.Il manuale vuole raccontare il ruolo dei “siblings” e il loro rapporto con il fratello o la sorella con disabilità, ed essere un aiuto concreto per avviare sul territorio opportunità di incontro e di sostegno attraverso la creazione di gruppi di supporto. Il gruppo diventa, così, un’occasione di confronto e di condivisione di esperienze e consigli per non essere soli nell’affrontare questo percorso di consapevolezza. Le iniziative di sostegno illustrate nel libro hanno l’obiettivo di consentire agli operatori di servizi della disabilità adulta di avere a disposizione strumenti concreti e affidabili per offrire attività di supporto ai “siblings” che hanno superato la maggiore età.“I siblings adulti che non hanno mai avuto modo di essere supportati ci hanno riportato un vissuto di mancanza” ha spiegato Andrea Dondi, Coordinatore dell’accoglienza e sostegno alle famiglie e dello sviluppo progetti territoriali della Fondazione Paideia. “C’è un tempo nella vita di fratelli e sorelle di persone con disabilità in cui sono successe cose che vanno recuperate e metabolizzate – ha aggiunto – e in questo può essere utile avere un manuale e costruire percorsi dedicati. Questo è il senso del nostro lavoro”.“Da anni la Fondazione Paideia è al fianco dei ‘siblings’, promuovendo incontri di gruppo per condividere sentimenti ed esperienze in un contesto protettivo attento ai loro bisogni e costruire percorsi mirati per affrontare situazioni di difficoltà” ha dichiarato il segretario generale della Fondazione Paideia, Fabrizio Serra, evidenziando che “proporre occasioni come queste, in qualunque momento della vita dei siblings, è un’opportunità concreta che merita attenzione e ulteriore sviluppo”.