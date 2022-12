Sardinia Innovation Award: successo per l’evento promosso dall’ANGI

Lunedì 12 dicembre 2022 - 16:21

Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Roma, 12 dic. (askanews) – Un grande risultato di pubblico e contenuti per la prima edizione del Sardinia Innovation Award che si è tenuto stamani presso la Sala Anfiteatro di Via Roma, Cagliari. Patrocinato dalla Regione Sardegna con il supporto degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, l’evento promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori è nato dalla volontà di, attraverso il coinvolgimento dei maggiori delegati della regione e i principali stakeholder del territorio, sensibilizzare l’alfabetizzazione digitale ai cittadini e alle imprese condividendo le principali metodologie, strumenti e strategie in grado di garantire maggior crescita, economica e umana, al nostro Paese.«Innovare significa dare voce alle eccellenze e sostenere le giovani generazioni. Siamo davvero lieti del grande successo della conferenza di oggi per i Sardinia Innovation Awards e ringraziamo tutti i numerosi partner istituzionali e attori dell’ecosistema del territorio che sono stati con noi, in particolare la Regione Sardegna e il Parlamento Europeo. Per noi oggi questo appuntamento rappresenta solo la partenza di un grande percorso anche sulla territoriale della Sardegna per valorizzare l’innovazione e la transizione digitale e lo faremo da protagonisti insieme a tutti i nostri partner che oggi sono con noi intervenuti. Innovazione, giovani e digitale come punti cardine per il rilancio dell’Italia», spiega Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI.L’obiettivo del Sardinia Innovation Award è stato, quindi, quello di approfondire tendenze, opportunità e potenzialità legate alla transizione digitale e alle nuove tecnologie al servizio della cittadinanza, della pubblica amministrazione e delle imprese attraverso i preziosi interventi di: Andreina Farris, Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione; Riccardo Porcu, Direttore Generale Innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna; Prof. Giacomo Cao, Amministratore Unico CRS4 e Presidente DASS (Distretto Aerospaziale della Sardegna), Maria Assunta Serra, Direttore Generale di Sardegna Ricerche , Prof. Tola e dott. Ranieri rispettivamente dell’Università di Sassari e di Cagliari. Dal mondo startup la testimonianza di Bithiatec con la sua Ceo, dott.ssa Beatrice Canetto. Importanti anche i saluti dall’europarlamento con il dott. Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.Alla conclusione della conferenza sono stati consegnati quindi i diversi premi: gli Innovation Government Awards alla Direzione IT della Regione Sardegna (ritirato dal DG Riccardo Porcu) insieme alle menzioni speciali per l’Assessore Andreina Farris, il dott. Giacomo Cao (CRS4) e la dott.ssa Assunta Serra (Sardegna Ricerche). Invece l’Innovation Business Award alla startup Bithiatec con la sua Ceo, dott.ssa Canetto.