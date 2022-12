Sanità, Siglato accordo tra R. Veneto e Sindacati dirigenza area

Lunedì 12 dicembre 2022 - 17:37

Lanzarin:"Obiettivo monitoraggio e miglioramento clima aziendale"

Venezia, 12 dic. (askanews) – E’ stato firmato, nel corso di un incontro a Palazzo Molin, a Venezia, un Protocollo di Intesa fra la Regione Veneto e i Sindacati della dirigenza dell’area sanità che individua alcune azioni strategiche e condivise volte al miglioramento del clima aziendale, nonchè all’avvio e al completamento della contrattazione integrativa aziendale.Il documento, sollecitato dalle parti sindacali e già condiviso dall’Assessore Lanzarin, rappresenta uno strumento di natura politico – sindacale per rispondere ad un crescente disagio contestuale e lavorativo e contrastare il fenomeno delle dimissioni “inattese”.“Il Protocollo – fa notare la Lanzarin – mira, in primis, al monitoraggio e al miglioramento del clima aziendale, perché è importante intervenire per capire le motivazioni dello spostamento di sanitari dal pubblico al privato”. La Regione ha assunto l’impegno di presentare alle OOSS i dati che emergeranno dall’indagine di clima avviata nel mese di dicembre, in collaborazione con la Scuola S. Anna di Pisa, e di individuare, sulla base degli esiti, tre azioni specifiche migliorative in capo ai Direttori Generali.La Regione si è impegnata, inoltre, a condividere annualmente, a decorrere dal 31. 3. 2023, il report sul livello del rischio clinico e di sicurezza sul lavoro, utilizzando la banca dati regionale, con indagini specifiche sul livello di sinistrosità, verificando se questo ambito sia sufficientemente presidiato a livello aziendale e regionale.